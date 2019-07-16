، المملكة تترأس اجتماع المجموعة العربية مع الأمين التنفيذي للجنة الإسكوا ،

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ترأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، اجتماع المجموعة العربية مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي؛ الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحب في بداية الاجتماع، بانضمام المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق؛ إلى الاجتماع.
وقدمت الدكتورة رولا دشتي؛ خلال الاجتماع، إحاطة للمجموعة العربية حول جهود اللجنة في المنطقة العربية والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها.
وأكدت المجموعة العربية دعمها لجهود لجنة (الإسكوا) في المنطقة العربية وبرامجها.
حضر الاجتماع مندوبو المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة المالية وشؤون الميزانية بوفد المملكة خدام بن موسى الفايز؛ ومدير مكتب المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد؛ ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.
المملكة تترأس اجتماع المجموعة العربية مع الأمين التنفيذي للجنة الإسكواوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
ترأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، اجتماع المجموعة العربية مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي؛ الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحب في بداية الاجتماع، بانضمام المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق؛ إلى الاجتماع.
وقدمت الدكتورة رولا دشتي؛ خلال الاجتماع، إحاطة للمجموعة العربية حول جهود اللجنة في المنطقة العربية والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها.
وأكدت المجموعة العربية دعمها لجهود لجنة (الإسكوا) في المنطقة العربية وبرامجها.
حضر الاجتماع مندوبو المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة المالية وشؤون الميزانية بوفد المملكة خدام بن موسى الفايز؛ ومدير مكتب المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد؛ ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
08:33 AM
قدّمت "دشتي" إحاطة حول جهود اللجنة والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها
ترأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، اجتماع المجموعة العربية مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي؛ الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحب في بداية الاجتماع، بانضمام المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق؛ إلى الاجتماع.
وقدمت الدكتورة رولا دشتي؛ خلال الاجتماع، إحاطة للمجموعة العربية حول جهود اللجنة في المنطقة العربية والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها.
وأكدت المجموعة العربية دعمها لجهود لجنة (الإسكوا) في المنطقة العربية وبرامجها.
حضر الاجتماع مندوبو المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة المالية وشؤون الميزانية بوفد المملكة خدام بن موسى الفايز؛ ومدير مكتب المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد؛ ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.
، المملكة تترأس اجتماع المجموعة العربية مع الأمين التنفيذي للجنة الإسكوا ،
المصدر : الخليج 365
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