قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعة

يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.
وقال موقع "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.