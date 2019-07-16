الحصيني: «جمرة القيظ» تبدأ غدًا الثلاثاء ولمدة 13 يومًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا الثلاثاء يوافق دخول جمرة القيظ، وهي النجم الثاني من الجوزاء «الهنعة»، وعدد أيامه 13يوماً.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بين الحصيني أنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وستكون المنزلة الرابعة من منازل الصيف، وفي آخرها تزداد الرطوبة على السواحل.

وأشار الحصيني إلى أن جمرة القيظ ينضج فيها العنب ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، كما يكثر «الخراف» الرطب.

وفي تقريها لطقس غد الثلاثاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.

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وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك استمرارًا لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير حتى الباحة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وبالنسبة إلى الخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.