السعودية اليوم / زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب قبالة ساحل جزيرة بالي الإندونيسية



بالي 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة بالي الإندونيسية اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع تحت سطح البحر على عمق 96 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب دينباسار، عاصمة الجزيرة السياحية.

ولم تصدر السلطات الإندونيسية تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال سياح في بالي إنهم شعروا بقوة الزلزال في فنادقهم، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

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07:11ت م

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