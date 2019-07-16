السعودية | إدارة «المرور» تُحذر من مخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:37 صباحًا, 16 يوليو 2019 م المناطق_الرياض وجهت الإدارة العامة للمرور، تحذيرا إلى أصحاب الحيوانات من عدم إبعادها عن حرم الطريق المعتمد، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى غرامة 10 آلاف ريال.

ونشرت إدارة المرور تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر ” قالت فيها: يلزم أصحاب الحيوانات إبعادها عن حرم الطريق وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

وأضافت: ” اشتمل جدول المخالفات المروية على فقرة توضيحية تتعلق بعقوبة مخالفي إبعاد الحيوانات عن الطريق، إذ تتراوح الغرامة ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال”.

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