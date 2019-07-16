الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك خالد العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حفر الباطن- الخليج 365:

أعلنت إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن عن حاجتها لشغل 422 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حرفية) على بند التشغيل والصيانة لحملة كافة المؤهلات .

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ويجب أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاده.

يعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها 25% من الراتب الأساسي.

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الخبرة بطبيعة العمل مطلب أساسي للقبول بعد اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية شريطة أن تكون مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إذا كانت من قطاع خاص وأن كانت من قطاع حكومي يتم إحضار شهادة خبرة مصدقة من الجهة التي يعمل بها ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسوف يتم استبعاد من يتضح لاحقاً عدم صحة بياناته المرسلة للإدارة

للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية والمؤهلات العلمية والدورات والخبرات بصيغة (PDF) مع إيضاح مسمى الوظيفة المتقدم عليها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 1440/11/4هـ ولمدة (اسبوعين) ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع وزارة الدفاع www.mod.gov.sa .