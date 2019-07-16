شكرا لقرائتكم "التعليم": شريحة سلم المعلمين والمعلمات الجديد لا تتعارض مع الراتب الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - سعد الغشام | منذ 16 ساعة في 15 يوليو 2019 - اخر تحديث في 15 يوليو 2019 / 16:46

أوضحت وزارة التعليم، أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات في مؤشر اللائحة التعليمية الجديدة التي أعلنت أخيرا، يخص المعلم الجديد في المستويين الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.



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وكشف المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الشريحة لا تتعارض مع سلم رواتب المعلمين، إذ إن المستويان الرابع والخامس خصصا لتسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

وبحسب اللائحة الجديدة؛ فان جميع المعلمين والمعلمات في المستويين الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس، وفقًا للراتب الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضرر عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة لترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، وسيمنحون أيضاً فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أوضح في تصريح صحافي سابق، أن اللائحة الجديدة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في عام 1401هـ، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عامةً، وقطاع التعليم خصوصاً، وبرامجها التنفيذية التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها، اعتمادًا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

يذكر أن اللائحة الجديدة لسلم المعلمين والمعلمات سيتم تطبيقها بعد 180 يوماً، أي بعد خمسة أشهر من الآن، وسيكون التطبيق في نهاية شهر ربيع الثاني المقبل.