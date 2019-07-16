السعودية اليوم / الأمم المتحدة: الصراعات وتكلفة عمليات التطعيم من العوامل المؤدية إلى الركود في معدلات التطعيم العالمية



نيويورك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أجرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دراسة مشتركة، تقول إن حوالي 20 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يتلقوا لقاحات منقذة للحياة في عام 2018، أي أكثر من طفل واحد من بين كل عشرة أطفال بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الصراع وتكلفة عمليات التطعيم والرضا عن النفس من العوامل المؤدية إلى هذا الركود في معدلات التطعيم العالمية.

ووفقا للدراسة المشتركة، تحتضن 10 بلدان 11.7 مليون شاب من شباب العالم البالغ عددهم حوالي 19 مليونًا. هؤلاء ال11.7 لم يتلقوا التطعيم، بخاصة من هم في نيجيريا (ثلاثة ملايين) والهند (2.6 ملايين) وباكستان (1.4 ملايين) .

في الوقت نفسه، وجدت الدراسة أن الحماية العالمية من أربعة أمراض ( الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والحصبة ) تعتبر مقياسا للتغطية الشاملة، قد توقفت عند حوالي 86 % منذ عام 2010.

ويؤكد خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى مستوى أعلى بكثير من التغطية للحماية من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وأشاروا إلى أن 118 دولة حققت عتبة تغطية بنسبة 90 في % العام الماضي.

ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تكون النسبة 95 % في جميع أنحاء البلدان والمجتمعات على الصعيد العالمي.

وتشير البيانات إلى أن أفضل أداء إقليمي من حيث مدى توزيع اللقاحات في عام 2018 كان في أوروبا التي وصل معدلها إلى أكثر من 90 %، وهو أعلى بنسبة 18 % من أفريقيا، التي تعد المنطقة الأقل أداءً.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيس :" إن اللقاحات هي إحدى أهم أدواتنا لمنع تفشي الأمراض والحفاظ على سلامة العالم".

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06:19ت م

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