شكرا لقرائتكم خبر عن «القدس» على طاولة «وزراء الإعلام العرب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

يرأس وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة اليوم (الثلاثاء) أعمال الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية كل من تونس ومصر والإمارات والعراق والصومال والسودان، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.

وسيناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا (الأربعاء) بالقاهرة، إضافة إلى عدد من الموضوعات تتناول أهم القضايا التي تشغل المنطقة العربية وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسيناقش المكتب أيضا دور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضاً تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.

Advertisements

وفي سياق متصل، أكد المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي أن القضية الفلسطينية وملف القدس والتصدي للإرهاب مثلت أهم البنود الـ18 التي ناقشها أمس (الإثنين) اجتماع الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي.

وقال الغامدي إن الاجتماع ناقش 18 بندًا كان على رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التطرق إلى أهمية تكثيف الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإعطاء الحيز اللازم لها في الإعلام العربي.

وأوضح الدكتور خالد الغامدي أنه تمت مناقشة بند الخطة العربية للأمن المائي ودعم العراق في مطالبته بالحصص المائية له من دول الجوار، وتم الاتفاق على دعم ذلك ورفعت هذه التوصية إلى المكتب التنفيذي، كما نوقش تشكيل فريق من الخبراء الإعلاميين في مجال التنمية المستدامة لوضع برنامج عمل لمدة 3 سنوات لتنفيذ الخارطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وآلية تنفيذية للخطة بالتنسيق بين جهود جميع الدول العربية.

ولفت رئيس اللجنة الدائمة النظر إلى أن اللجنة نظرت في مقترح استضافة هيئة الصحفيين السعوديين لقاء يجمع جميع رؤساء تحرير الصحف والمجلات العربية يعقد في أكتوبر 2019 بهدف أخذ مقترحات لآليات التصدي للإرهاب ومقاومته، ومقترح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مقر اللجنة العربية الإعلامية، إضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المستجدة والأخرى التعقيبية على موضوعات سابقة.