شكرا لقرائتكم خبر عن 208 كاونترات نسائية لخدمة ضيوف الرحمن بمطار جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (جدة) حظي 54453 حاجا وحاجة وصلوا عبر 135 رحلة جوية، لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر المطارات الدولية في دول مبادرة «طريق مكة» (باكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا) بترحيب حار من مستقبليهم في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. ووصل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 20261 حاجا وحاجة عبر 50 رحلة جوية، بينما وصل عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 34192 حاجا وحاجة عبر 85 رحلة جوية. وما إن يحل الحجاج أرض المطارين إلا ويجدوا أنفسهم بين نداءات الترحيب التي تمتد إلى تقديم القهوة العربية، والتمر الفاخر، وماء زمزم، والورود قبيل صعودهم الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إسكانهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى. وأكد مساعد قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز العقيد حمدي بن محمد العصيمي، أن حكومة المملكة سخرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها مبادرة «طريق مكة» التي تثبت مدى حرص حظي 54453 حاجا وحاجة وصلوا عبر 135 رحلة جوية، لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر المطارات الدولية في دول مبادرة «طريق مكة» (باكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا) بترحيب حار من مستقبليهم في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. ووصل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 20261 حاجا وحاجة عبر 50 رحلة جوية، بينما وصل عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 34192 حاجا وحاجة عبر 85 رحلة جوية. وما إن يحل الحجاج أرض المطارين إلا ويجدوا أنفسهم بين نداءات الترحيب التي تمتد إلى تقديم القهوة العربية، والتمر الفاخر، وماء زمزم، والورود قبيل صعودهم الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إسكانهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى. وأكد مساعد قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز العقيد حمدي بن محمد العصيمي، أن حكومة المملكة سخرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها مبادرة «طريق مكة» التي تثبت مدى حرص السعودية على راحة الحجاج والتشرف بخدمتهم، فيما قالت المشرفة على موظفات الجوازات عبير الصوفي لـ«الخليج 365»، إن أعداد الكاونترات النسائية تضاعف هذا العام إلى 208 لخدمة حجاج بيت الله. وأعرب الحجاج المستفيدون من مبادرة «طريق مكة» لـ«الخليج 365»، عن سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام، مشيدين بالمبادرة، ومعبرين عن امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين لنسكهم من خلال تسخير كافة الإمكانات وتجنيد جل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة والعودة لأوطانهم سالمين.



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