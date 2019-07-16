شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: رجل الأمن السعودي مضرب مثل بأخلاقه وتعامله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل.

وقدم الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لكافة رجال الأمن في المنطقة نظير الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن، وذلك خلال استقباله أمس (الإثنين) بمقر الإمارة في جدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة.

فيما عبّر قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على توجيهاته ومتابعته الدائمة، مؤكدين حرصهم على العمل بما يحقق التطلعات.

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من جهة ثانية، وتحت رعاية خادم الحرمين، يُدشّن الأمير خالد الفيصل غدا (الأربعاء)، عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرمة، والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال تزامناً مع موسم حج هذا العام.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أنّ المشاريع المائية الـ6 الكُبرى التي نفذّتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، من خلال القطاع الخاص وفقاً لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، تهدف إلى توفير مزيد من الإمدادات والمصادر المائية لقاصدي بيت الله الحرام، والمشاعر المقدسة، وسكان مكة المكرمة.

وبينت الوزارة، أنّ المشاريع التي سيُدشنها الأمير خالد الفيصل، تشمل: ترقية نظام نقل المياه لمنطقة مكة المكرمة، خط نقل المياه المُحلّاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية، وحدة التبخير متعددة المراحل في الشعيبة، تنفيذ خزانات استراتيجية، تنفيذ توصيلات المياه المنزلية، وتنفيذ أعمال ربط شبكة الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية في مكة المكرمة.