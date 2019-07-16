شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للسجون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش. وتسلّم الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال التقرير السنوي لسجون المنطقة المتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية، والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء. من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة. وثمّن جهود رجال الأمن الهادفة للمحافظة على الأمن ومقدرات الوطن وساكنيه، فيما عبرّ قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم لنائب أمير مكة، مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة الدين والوطن.

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش. وتسلّم الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال التقرير السنوي لسجون المنطقة المتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية، والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء. من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة. وثمّن جهود رجال الأمن الهادفة للمحافظة على الأمن ومقدرات الوطن وساكنيه، فيما عبرّ قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم لنائب أمير مكة، مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة الدين والوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للسجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.