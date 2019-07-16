شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إسقاط طائرتين حوثيتين في «الخميس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس (الإثنين) طائرتين دون طيار (مسيّرتين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح. وبين العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.