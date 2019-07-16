شكرا لقرائتكم خبر عن القبول بالجامعة العربية المفتوحة.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة، فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1440/‏1441هـ بدءاً من الأحد القادم، ولمدة شهر في كليات دراسات: إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية. وقال مدير الجامعة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، إن الدراسة ستكون في فروع: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جود التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتسعى ضمن خططها الاستراتيجية للبحث عن فتح مسارات أوسع في جميع التخصصات، لتخدم أهداف الرؤية.

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة، فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1440/‏1441هـ بدءاً من الأحد القادم، ولمدة شهر في كليات دراسات: إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية. وقال مدير الجامعة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، إن الدراسة ستكون في فروع: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جود التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتسعى ضمن خططها الاستراتيجية للبحث عن فتح مسارات أوسع في جميع التخصصات، لتخدم أهداف الرؤية.

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