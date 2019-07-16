مكة: إغلاق مسلخ الكعكية والسماح لـ «الأهلية» بالذبح أيام العيد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أغلقت أمانة العاصمة المقدسة صالة الذبح المخصصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرمة اعتبارا من أمس (الإثنين)، بعد أن هيأت أمانة العاصمة المقدسة مسلخي العكيشية والمعيصم وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رؤوس من الماشية في اليوم. وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إنه سيتم السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق لهذا العام رغبةً في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم وذلك من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة صالة الذبح المخصصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة المكرمة اعتبارا من أمس (الإثنين)، بعد أن هيأت أمانة العاصمة المقدسة مسلخي العكيشية والمعيصم وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعداداً لموسم الحج حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رؤوس من الماشية في اليوم. وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إنه سيتم السماح للمطابخ الأهلية بمكة بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق لهذا العام رغبةً في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم وذلك من خلال توفر عدد من الخيارات المناسبة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها مع توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ، وتهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة، إضافة إلى أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.

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