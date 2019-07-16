شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: الملك سلمان شدد على ضرورة المحافظة على لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد على ضرورة المحافظة على لبنان، مشيراً إلى أن هناك خطوات سعودية قريبة نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص.

وأكد ميقاتي في حديث لقناة LBCI اللبنانية أمس الإثنين أن السعودية ستمد يد العون للبنان، وأن الزيارة ولقاء الملك سلمان أعطتنا زخماً بأن المملكة يهمها لبنان بجميع أطيافه.