شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من مليون دولار.. «سلمان للإغاثة» يرعى اللاجئين السوريين ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقدا لتأمين الرعاية الصحية والطبية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين في لبنان، بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و105 آلاف دولار أمريكي، يستفيد منه 6000 شخص.

وقع العقد مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

ويشمل المشروع العاصمة طرابلس في محافظة الشمال، وبلدتي مشحا وتكريت في محافظة عكار، والفاعوري في محافظة البقاع، وقرية الفنار في جبل لبنان، وكيان في محافظة الجنوب.

ويهدف المشروع لتهيئة المرافق الصحية وتوفير خدمات التشخيص والعلاج والأجهزة المساعدة التعويضية بالمجان لذوي الإعاقة.

كما يساعد المشروع المستفيدين من الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية لمساعدتهم في الانخراط بالمجتمع المدني والحد من مضاعفات الإعاقة، وتعزيز نظام الإحالة مع التوعية والتثقيف الصحي وتدريب العاملين.

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وترأس مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير للمركز الدكتور عقيل الغامدي وفدا من المركز والصندوق السعودي للتنمية للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال يومي 13، 14 يوليو 2019.

حضر الاجتماع أكثر من 600 شخص من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والنقابات، والبرلمانات، والحكومات المحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية.

وبحث المجتمعون بذل الجهود واستكمال البنية التكميلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتركز النقاش حول ملكية الدول الشريكة لأولويات التنمية مع التركيز على النتائج والشراكات الشاملة والمساءلة المتبادلة والشفافية.

كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 120 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيروبي لكي يتولى توزيعها على المحتاجين في الصومال، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا حمزة القرشي، وممثل وزارة المالية بالمملكة، وممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي في الصومال لورون بوكيرا، وفريق المركز. ووقع ممثل برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في مقر سفارة المملكة بجمهورية كينيا. وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمت جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الصومال.