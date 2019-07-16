شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المشاعر.. 2000 رحلة لنقل 360 ألف حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قدمت أكثر من 25 جهة حكومية، أمس (الإثنين)، 10 أوراق عمل، في حلقة نقاش نظمتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، حول الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي.

واستعرضت إدارة المشاريع بالهيئة في بداية حلقة النقاش المشاريع الجديدة التي تنفذها في المشاعر المقدسة والإحصاءات ونسب الإنجاز لكل مشروع، علاوة على الخطة التشغيلية للهيئة الخاصة بقطار المشاعر الذي سيتم تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني (شركة سار) مستهدفًا هذا العام نقل أكثر من 360 ألف حاج وحاجة عن طريق 2000 رحلة موزعة على 9 محطات.

وتناولت الهيئة ورقة عمل مسارات الحشود بمشعر منى والخطط المنسقة مع الجهات الحكومية والأمنية التي ستطبق حج هذا العام وكذلك التجارب الميدانية التي تسبق توافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة.

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من جانبها، قدمت وزارة الحج والعمرة ورقة عمل عن رؤية الوزارة في التفويج لحج هذا العام والخطط الميدانية التي تنفذها كوادرها البشرية بالتنسيق مع بعثات الحج لإنجاح الخطة في هذا العام، بينما قدمت قوة أمن المنشآت خطتها التي ستنفذها حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة، وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات والاحترازات الأمنية المتخذة في هذا الجانب.

كما قدم الأمن العام الخطة التشغيلية لحج هذا العام والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها في حج هذا العام والاستعدادات والتجهيزات الآلية والبشرية للتدخل في حال وقوع أي أخطار لا سمح الله، وعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة ورقة حول مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج وأبرز الإحصاءات والنسب في هذا الشأن، وسردت أمانة العاصمة المقدسة سعيها حول تنفيذ خطتها التشغيلية.

وخرجت حلقة النقاش في الختام بعدة توصيات سيتم العمل بها في الخطط التشغيلية للجهات المشاركة خلال موسم الحج لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن حلقة النقاش تأتي إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.