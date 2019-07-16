شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء مليوني حاج للسعودية يثير الحاقدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (جدة)

شرّف الله المملكة؛ قيادة وشعباً، بخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي أول بيت وضع للناس، وزوار مسجد رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الحج للمملكة جمع مغانم، ولم يضع السعوديون قيادة وشعباً الربح المادي في اعتبارهم عند استضافة الحاج، كونه عملاً مباركاً ومقدساً يتقرب به المسؤول والمواطن وساكن الحرمين إلى الله، ولَم تَحُل المملكة يوماً بين قاصد بيت الله الحرام وبين أدائه النسك بيسر وإتقان حتى أولئك الذين أرادوا فيه بإلحاد بظلم.

وتبذل الدولة السعودية منذ عقود ومع مطلع كل عام مليارات الريالات لتطوير وتوسيع وتهيئة المشاعر عبر هيئات ومعاهد متخصصة وفرق عمل يقوم عليها رجال يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وتتحول المملكة طيلة أشهر الحج إلى مشاعر جيّاشة بالغبطة، فكل مواطن سعودي يستشعر أنه جزء من منظومة خدمة الحجيج في حين تلهج ألسن بالدعاء الصالح للدولة وقيادتها ورجال أمنها على هذا العطاء غير الممنون.

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ويعمل على خدمة الحجاج سنوياً ما يزيد على 500 ألف إنسان المكسب الحقيقي لهم يتمثلُ في امتنان الحجاج وبذلهم الأدعية أن يحفظ الله بلادنا، وشعبنا ولم يكن مستغرباً أن يثير دعاء أكثر من مليوني حاج للمملكة في يوم لا يرد فيه الدعاء حفيظة الحساد، ويغيظ قلوبهم، ما يعزز مكانة الحجاج وحقوقهم على المملكة لتستمر في عطائها وإن كانت حتى على الحج لم نسلم من الحسد.

ويؤكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن قصة تسييس الحج قديمة تتجدد في كل عام ويقف وراءها أناس تحسد المملكة وأبناءها على هذا الشرف العظيم وخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن هذه القضية كذب وافتراء لتشويه سمعة السعودية.

وأوضح الفيصل أن الحرمين الشريفين ومكة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة شغل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشاغل ولا يفتأ إلا ويذكر مكة والحج، وتعليماته صريحة وتوجيهاته واضحة بشأن تقديم أفضل الخدمات وتسهيل كافة العقبات التي ربما تعترض ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن المملكة تسعى لأن يكون الحج رحلة إيمانية ممتعة بفضل الله ثم بما يقدم من أعمال وخدمات من كافة القطاعات والوزارات الحكومية والأهلية والمؤسسات وشباب وشابات المملكة.