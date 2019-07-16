شكرا لقرائتكم خبر عن علماء لـ«الخليج 365»: الإساءة للمملكة جحود لا يقره الدين والأخلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

أكد علماء ومفتون إسلاميون أن خدمة المملكة للمعتمرين والحجاج لا تحتاج إلى شهادة أحد؛ فهي ظاهرة للعيان، وأن من الواجب على كل مسلم شكرها على ما تقدمه من خدمات كبيرة؛ بشرية وتقنية وغيرها لتذليل مناسك المعتمرين والحجاج من أي مكان قدموا.

واعتبر مفتي لبنان السابق الدكتور محمد رشيد القباني أن الأصوات القادحة في جهود المملكة في خدمة المعتمرين والحجاج تفتقد الموضوعية والمبررات الشرعية.

وأضاف: يجب على كل المناوئين للمملكة مهما كانت مبرراتهم الكَفّ عن الإساءة إلى المملكة من خلال نسبة تعمُّد مُضايقة الحجاج وعُمار بيتِ الله تعالى الحرام إليها فذلك عمل غير جائز تدركه المملكة العربية السعودية قبل غيرها، وهؤلاء الحجاج والمعتمرون يؤدون فريضةً وشعيرةً من شعائر الله والإسلام وهم قد خرجوا من بلادهم في طاعةِ الله، والمملكة العربية السعودية تدرك عِظَم مسؤوليةَ الأمانة التي ائتَمَنها اللهُ عليها بكل أمانة وصدق مع الله وإخلاصٍ في خدمة كل حاج ومعتمر وزائر يحل فيها وبين أبنائها، فلا يظن أحدٌ أن بها من يتَعَمَّد إيقاع الأذى والضرر بأحد من حجاج وعمار بيت الله الحرام، ويجب إقلاع الظانّينَ عن هذا الظن وما يتفرع عنه من ظنون.

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أما أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر الدكتور أحمد عجيبة، فأكد أن الخدمات المقدمة من المملكة للمعتمرين والحجاج واضحة للعيان ولا تحتاج إلى بيان، لكننا نؤكد تضامننا مع المملكة فيما تقوم به من إجراءات للحفاظ على الحرمين الشريفين وأراضي المملكة، كما أن كل الأمور التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إجراءات يعلم الكل مغزاها والهدف منها، وهو خدمة الحرمين والحفاظ على المعتمرين والحجاج وأمنهم.

من جانب آخر، أوضح رئيس المركز الإسلامي في فونخرولا بإسبانيا الدكتور محمد كمال الزمراوي أن ما تقوم به المملكة من جهود وخدمات في مجال خدمة زوار الحرمين الشريفين لا يخفى على كل ذي بصر، إذ يبدأ اهتمام المملكة بزوارها من أولى خطوات سفرهم من بلادهم، من خلال ما وضعت من الشروط والضوابط التي تؤمن تلك الرحلة المقدسة، كما أن إجراءات الخروج من المطارات والموانئ ونقاط الحدود أصبحت أسرع وأيسر مع حسن استقبال وجميل معاملة، وبِشْر وحفاوة لا يجدها أحدنا إلا في أرض الحرمين.

وأكد أن هذا نابع من واجب الدين وحق الإيمان وما تراه العين من تطور وسائل الخدمات في الحرمين الشريفين، وما يحتمه واجب الرد على ما يفتريه بعض مرضى القلوب ممن لا تنظر عيناه إلا إلى المناقص ولا يستهويه النظر إلا في المقالب والقمامات، كل ذلك هو الذي يدفعنا اليوم لذكر ما هو قائم موجود من غير زيادة ولا تملق ولا اختلاق غير ما هو قائم وبالحق شاهد.