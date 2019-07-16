شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً في قاتل وتعزيرا لمهرب مخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها، جدة)

نفذت وزارة الداخلية، أمس (الإثنين)، حكمين بالقتل؛ الأول قصاصا لجان في محايل عسير، والثاني تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة.

وأوضحت في بيانين أنه تم تنفيذ الحكم الأول في الجاني علي بن محمد بن علي آل سعد -سعودي الجنسية-، لإقدامه على قتل أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه بحجر كبير على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبينت أنه بعد القبض على الجاني، أحيل إلى المحكمة العامة، التي أصدرت بحقه صكا يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وجاء في البيان الثاني أنه تم القبض على المدعو مزمل شاه قلندر شاه -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.