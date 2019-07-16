شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على مواطن قتل مقيما في مركز رياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوقفت شرطة الرياض مواطناً في العقد الثالث من عمره، قتل مقيماً مغربي الجنسية، بسلاح أبيض «سكين» داخل أحد المراكز الرياضية بحي السويدي غربي الرياض.

وأوضحت في بيان لها أمس (الإثنين)، أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغاً في تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد 11/‏11/‏1440هـ عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية 29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بالمركز من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةٍ بالصدر من (سكين).

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت بفضلٍ من الله عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.