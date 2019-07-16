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خلف حادث مروري وقع مساء أمس في بللسمر شمال عسير 11 إصابة.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومة بأربع فرق إسعافية.
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث عند الساعة 20:41 من مساء أمس تم توجيه الفرق الإسعافية واتضح وجود 11 إصابة متفرقة.
وأردف الشهري قائلاً: تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين وتمنى هلال عسير للمصابين الشفاء العاجل.
حادث تصادم يخلف 11 إصابة بـ"بللسمر عسير"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
خلف حادث مروري وقع مساء أمس في بللسمر شمال عسير 11 إصابة.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومة بأربع فرق إسعافية.
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث عند الساعة 20:41 من مساء أمس تم توجيه الفرق الإسعافية واتضح وجود 11 إصابة متفرقة.
وأردف الشهري قائلاً: تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين وتمنى هلال عسير للمصابين الشفاء العاجل.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:56 AM
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:12 AM
باشرتها هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق إسعافية
خلف حادث مروري وقع مساء أمس في بللسمر شمال عسير 11 إصابة.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومة بأربع فرق إسعافية.
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث عند الساعة 20:41 من مساء أمس تم توجيه الفرق الإسعافية واتضح وجود 11 إصابة متفرقة.
وأردف الشهري قائلاً: تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين وتمنى هلال عسير للمصابين الشفاء العاجل.
، حادث تصادم يخلف 11 إصابة بـ"بللسمر عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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