السعودية اليوم / انفجاران مزدوجان بجنوب غربي بغداد يسفران عن سقوط ضحايا مدنيين



بغداد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

هز انفجاران مزدوجان جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد, فيما أحبطت قوة أمنية عراقية محاولة تفجير سيارة مفخخة بشرق المدينة اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الانفجارين اللذين وقعا في منطقة حي المعالف جنوب غربي بغداد ويعتقد أنهما ناجمين عن حزامين ناسفين أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا يجري حصرهم الآن ,فيما هرعت القوات الأمنية لتطويق مكان الحادث ومنعت المدنيين من الاقتراب منه.

من جانب آخر أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم محاولة تفجير عجلة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية، بحسب مصدر أمني.

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