اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 59ر26 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 62ر27358 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 51ر0 نقطة، أو 02ر0% ، ليصل إلى 28ر3014 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر14 نقطة، أو 17ر0% ، ليصل إلى 19ر8258 نقطة.

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