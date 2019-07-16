التعليم .. صرف العلاوة السنوية للمعلمين لمدة 4 سنوات .. ما هى شروط استمرار صرفها؟

العلاوة السنوية للمعلمين في السعودية أصبحت ذات جانب اهتمام كبير من المعلمين والمعلمات يتضح هذا من خلال مشاركات المعلمين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حتى تم تدشين هاشتاج سرعان ما وصل إلى الترند #العلاوة_السنوية وعلى ذلك وضحت وزارة التعليم السعودية عن استمرار صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات لمدة 4 سنوات وذلك للمعلمين الذين على قوة العمل، وحتى بعد سلم رواتب الوظائف التعليمية في اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية، ويكون المعلم مطالب في هذه الفترة بالحصول على شهادة الرخصة المهنية للمعلمين لاستمرار صرف العلاوة للمعلمين والحصول على كافة المميزات المالية.

العلاوة السنوية للمعلمين

حيث تنتقل وزارة التعليم السعودية إلى مرحلة جديدة ومختلفة لتطوير العملية التعليمية، بالانتقال إلى اللائحة التنفيذية بالاشتراك مع العديد من الهيئات، في انتظار بوادر ونتائج هذه اللائحة، فالمعلمون سوف ينتقلون جميعاً إلى رتبة ممارس في اللائحة الجديدة، كما أن العلاوة السنوية لا تمس لمدة 4 سنوات كاملة، وعليهم الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين حتى لا تمس رواتبهم أو العلاوات السنوية والاستمرار في الرتبة والترقي للمستويات التعليمية الأخرى.

كما أن اللائحة الجديدة تضمن ارتفاع في سلم رواتب المعلمين مقارنة بالقديمة وعلى ذلك فان العلاوة السنوية سوف تكون مرتفعة للمعلمين في سلم الرواتب الجديد، وكذلك هناك عملية في الإسراع للترقي لمن لهم مدة زمنية طويلة في التعليم في اللائحة القديمة.