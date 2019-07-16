شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تستعيد 450 ألف م2 من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)
استعادت بلدية بارق 450 ألف متر مربع، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها امتداد طريق وادي الخير بشكل غير نظامي وتقع في نطاق البلدية، وذلك خلال اليومين الماضيين، إذ كانت الإحداثات عبارة عن غرف عشوائية.
وجاءت تلك الأعمال تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكدت البلدية أنها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين.
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