حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين يستمر تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ويُتوقع أن تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة والأحساء إلى 44 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة في المملكة غداً، وأن تصل في أبها إلى 19 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة.