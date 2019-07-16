تُجري روسيا والمملكة العربية السعودية مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء. ووفق موقع “سبوتنيك” الروسي، فإن السعودية وروسيا تستعدان لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية، ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي. وتتطلع السعودية لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل. وتبلغ تكلفة إيصال الأقمار 30 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية روسية لإرسال رائد سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.