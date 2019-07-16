غداً.. خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء المملكة

يشهد العالم مساء غدٍ الثلاثاء خسوفاً جزئياً للقمر، وسيتمكن سكان المملكة والمنطقة العربية بأكملها من مشاهدته بشكل واضح، بحسب ما أعلن مركز الفلك الدولي. ويبدأ الخسوف من الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة وينتهي في الثانية صباحاً، وهي المدة التي يمكن رؤيته بالعين المجردة فيها، حيث يبدأ قرص القمر الدخول إلى منطقة شبه ظل الأرض في الساعة 9.43 مساءً بتوقيت المملكة، ثم يبدأ تدريجياً الدخول إلى منطقة ظل الأرض عن الساعة 11 مساءً، حتى يصل الخسوف إلى ذروته في حوالي 12.30 صباحاً.

وسيشكل الخسوف ما نسبته 65 بالمائة من قطر قرص القمر، وبعد ذلك يبدأ القمر في الانحسار تدريجياً إلى أن يخرج من منطقة شبه ظل الأرض نهائياً في تمام الساعة 3.17 صباحاً. يشار إلى أن خسوف القمر الجزئي المقبل، الذي يشاهَد من المنطقة العربية، سيكون في الثامن والعشرين من أكتوبر 2023، في حين سيكون الخسوف الكلي المقبل الذي يشاهَد من المنطقة العربية يوم 7 سبتمبر 2025.