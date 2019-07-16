“الصناعات العسكرية” تعلن الاستحواذ على شركة المعدات المكملة للطائرات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، اليوم الاثنين، عن استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC)، بهدف توسيع نطاق خدماتها المقدمة، والاستثمار في القدرات الوطنية، والوصول إلى أسواق جديدة. يأتي ذلك في إطار مساعي المملكة المستمرة، لدعم جهود توطين قطاع الدفاع في السعودية. ويركز عمل شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

وبعد عملية الاستحواذ من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، سيتم توسيع نطاق عمليات شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة ليشمل إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وسيُمكِّن الاستحواذ الشركة كذلك من توسيع خدماتها لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الدكتور أندرياس شوير أن “عملية استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على حصة الأغلبية في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة هي عامل أساسي في التنمية الإستراتيجية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولدينا فرص واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، إذ إن كافة الأدوات الأساسية متوفرة، وسنعمل في المستقبل القريب على إضافة خدمات صيانة معدات الهبوط وإصلاحها وتوضيبها إلى الخدمات المقدمة من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة”.