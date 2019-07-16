محافظ الداير يبحث مع مدير النقل توفير حلول تضمن بقاء المشاريع وتنفيذها

بحث محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الاثنين، احتياجات الأهالي من مشروعات الطرق، مؤكداً أهمية توفير حلول فعلية تضمن بقاء المشاريع وتنفيذها لخدمة الصالح العام، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع، وعدد من مهندسي ومقاولي المشاريع، وتناول اللقاء بحث احتياجات المحافظة من الطرق وتعثر بعض مشاريعها، ووقف على مشروع «طريق عثوان» والتقى مهندسي المشروع.

وينتظر أهالي محافظة الداير إنجاز مشاريع عثوان وجبل العزة والعين الحارة ومشروع طلان والجانبة وجبل آل قطيل وعقبة آل يحيى ،حيث تخدم هذه المشاريع أكثر من ٤٣٠ قرية ويستفيد منها أكثر من ٨٠ ألف نسمة، وتزيد معاناة الأهالي مع هطول الأمطار؛ إذ يتسبب تعثر المشاريع في عزل القرى.