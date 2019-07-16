السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة رئيسة جمهورية نيبال // للصحف //



جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين ".

// للصحف // // انتهى //

01:04ت م

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جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين ".// للصحف // // انتهى //01:04ت م0232

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