السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لفخامة رئيسة جمهورية نيبال // للصحف //



جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// للصحف // // انتهى //

01:04ت م

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جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه".// للصحف // // انتهى //01:04ت م0231

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