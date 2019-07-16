الأمن الوطني بسبها الليبية يحبط محاولة اختطاف ضابط بارز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات الأمنية بمدينة سبها جنوب ليبيا، ظهر الإثنين، القبض على أحد المسلحين بعد إحباط عملية اختطاف أسرة العميد محمد الأصفر رئيس وحدة المرور بالمدينة.

وكان محمد الأصفر يصطحب أسرته بسيارة المرور متوجها نحو وسط سبها، فقام 3 عناصر إجرامية مسلحة باستغلال نزول العميد من السيارة وحاول أحدهم قيادة السيارة وبها أسرتة فقاومته ابنة العميد وأصيبت، فيما طاردت قوات الأمن الوطني والأهالي الجناة وألقت القبض على أحدهم.

وفي تصريح خاص للعين الإخبارية قال العقيد الساعدي محمد، مدير مديرية الأمن الوطني بسبها، إن كل الجهات الأمنية مستنفرة في المدينة لإقرار الأمن.