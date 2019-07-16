تدشين وتكريم خلال زيارة الحربي

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متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

زار مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح أمس الاثنين، مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، حيث دشن مكتب علاقات الجمهور والذي يخدم مراجعين وزوار الشرطة عبر تقديم كافة الخدمات لهم.

وجاء ذلك ليعكس ما يوليه الأمن العام من اهتمام كبير بمستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه، بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم المستفيد وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يسر وسهولة.

كما دشن الفريق الحربي خدمة الشكاوى والمقترحات التي تأتي امتدادًا للمبادرة التي أطلقها مدير الأمن العام بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات، حيث خصصت شرطة مكة المكرمة عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم ومنها خدمة الواتساب حتى يسهل على متابعات الخليج 365 والمقيم تمرير المستندات الثبوتية لهم، كذلك بعض الملفات التي يودون إرفاقها، وأيضًا تخصيص فريق متخصص على مدار 24 ساعة للتعامل مع هذه الشكاوى والاقتراحات بفرزها وإعداد إجراء سريع لها وعرضها على مدير شرطة المنطقة مباشرة واتخاذ الإجراءات النظامية.

واطلع الفريق الحربي خلال الزيارة على سير العمل في المركز والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرط وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام “أمن” آليًّا والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية، حيث أثنى خلال الزيارة على الجهد المُقدم من العاملين بشرطة المنطقة، كما استمع الجميع لكلمة توجيهية منه.

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كما اجتمع مدير الأمن العام بمدراء شرطة المحافظات وقيادات أفرع الأمن العام بالمنطقة، ومركز شرطة السلامة بجدة وهو أحد أقسام الشرطة النموذجية بالمنطقة.

وكان في استقبال الفريق الحربي مدير شرطة المنطقة ومدير شرطة جدة.

وفي ختام الجولة، كرم مدير الأمن العام عددًا من الضباط المتميزين.

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