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جمرة القيظ يبدأ اليوم

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2019-07-16

جمرة القيظ يبدأ اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء يبدأ جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء (الهنعة) وأيامه 13 يومًا.

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وأوضح الحصيني أن من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده في هذا الموسم الذي يشهد المنزلة الرابعة من منازل الصيف، فيما يشهد آخره ازدياد الرطوبة على السواحل، كما ينضج فيها العنب، ويطيب أكله.

وخلال فترة جمرة القيظ تظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، كما يكثر “الخراف” الرطب.





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