هذه آلية استقدام العمالة المنزلية

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية الاستقدام الجديدة للعمالة المنزلية؛ وذلك تسهيلًا لإجراءات الاستقدام المنزلي.

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وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح نشاط الاستقدام في المملكة وتحديد أطر العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي ومكتب الاستقدام، حيث تقتضي الآلية الجديدة توحيد وتوثيق جميع خطوات الاستقدام إلكترونيًّا عن طريق منصة مساند.

ويتم أولًا إصدار التأشيرة إلكترونيًّا عن طريق منصة مساند، ثم إتمام العملية عبره المنصة عن طريق التسجيل وإتمام الاستقدام إلكترونيًّا وبسهولة من المنزل أو من خلال زيارة أحد المكاتب المعتمدة، وبعدها يتم اختيار طريقة التعاقد، أمام تحديد مواصفات معينة للعامل وانتظار الأسماء والعروض من مكاتب الاستقدام، أو وجود اسم عامل محدد مسبقًا واستقبال العروض من المكاتب.

وبعدها يتم الموافقة والتقاعد واختيار أحد العروض المقدمة من المكاتب التي قبلت الطلب، وأخيرًا الدفع عبر اختيار الطريقة المناسبة.