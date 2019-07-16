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2019-07-15 سكني الرياض يوفر جميع المتطلبات متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الإسكان، أن مركز سكني الشامل في الرياض يهدف إلى خدمة المستفيدين وتوفير جميع متطلباتهم تحت سقف واحد. Advertisements ولفتت الإسكان إلى أن مركز سكني الشامل يُمكّن المستفيدين من إنهاء حجوزات الوحدات السكنية وتوقيع العقود النهائية دون الحاجة للانتظار أو زيارة الفروع. وأعلن برنامج سكني في وقت سابق تجاوز عدد عقود التمويل العقاري المدعومة لأكثر من 100 ألف عقد تمويلي. وتؤكد الإسكان دومًا حرصها على خدمة مستفيدي سكني وتحقيق تطلعاتهم، بتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي رغباتهم، هدفنا تسهيل رحلة التملك، وتقليل فترات انتظار الحصول على السكن.









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