قرقاش عن أفعال قطر: مراهقة

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن إستراتيجيات قطر التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها.

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وقال قرقاش: تشفق على إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه.

وتابع قرقاش أن “التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال”.

وكان أنور قرقاش قد قال يوم أمس الأحد: إن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، موضحًا أن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، وأن الأولوية ألا “تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها”.