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الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا؛ ردًّا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل: “تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة”.
وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020، كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: “من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقًا”.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب “غير الشرعية”، إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع “غير مقبول” حسب هذا الدبلوماسي.
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