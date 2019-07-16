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خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن

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الان تتابع خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إنه التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الاثنين، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق.

وأكد خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

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