شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يدشن خدمة الشكاوى والاقتراحات لشُرَط المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

زار مديرالأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي صباح أمس (الاثنين) مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، ودشن مكتب علاقات الجمهور الذي يقدم لمراجعي وزوار الشرطة كافة الخدمات، وذلك لما يوليه الأمن العام من اهتمام كبير بمستوى الخدمات لمراجعيه بهدف تنظيم الأداء في ما يخدم المستفيد وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يسر وسهولة.

ودشن مدير الأمن العام خدمة الشكاوى والاقتراحات التي تأتي امتداداً للمبادرة التي أطلقها الحربي بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات، حيث خصصت شرطة منطقة مكة المكرمة عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، منها خدمة «واتساب» حتى يسهل على المواطن والمقيم تمرير المستندات الثبوتية والملفات التي يودون إرفاقها، وتخصيص فريق متخصص على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات بفرزها وإعداد إجراء سريع لها وعرضها على مدير شرطة منطقة مكة المكرمة مباشرة واتخاذ الإجراءات النظامية.

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واجتمع الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بمديري شرط المحافظات وقيادات أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، كما دشن مركز شرطة السلامة في جدة وهو أحد أقسام الشرطة النموذجية بمنطقة مكة المكرمة.

واطلع الحربي على سير العمل في المركز والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرط، وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام «أمن» آلياً، والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية.

وأثنى مدير الأمن العام على الجهد المقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة

كما استمع الجميع لكلمة توجهيه منه، وبعد ذلك كرم عدداً من الضباط المميزين.