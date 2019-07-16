شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان لـ«غريفيث»: ندعم الحل السياسي.. يتطلب التزام الحوثيين باتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حرص المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) تأكيده لغريفيث أن «الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من المليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم».