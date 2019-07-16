شكرا لقرائتكم خبر عن العساف لميقاتي والسنيورة وسلام: المملكة حريصة على أمن لبنان ضمن المحيط العربي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في جدة أمس (الاثنين)، دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.
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