السعودية | نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيثس حرص السعودية على شعب اليمن

شكرا لقرائتكم نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيثس حرص السعودية على شعب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، حرص السعودية على الشعب اليمني.

وغرد الأمير خالد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :"التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم".

وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفثس، قد قال الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن".

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وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت بأن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وعاد غريفثس إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.