، الاتفاق يحط الرحال في "سلوفينيا".. والقادسية يستعير مهاجم الشباب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رحالها في مدينة ماريبور السلوفينية؛ وذلك استعداداً لخوض معسكر إعدادي مكثف يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.
ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت سلوفينيا على ملاعب “البلاي جرين” في مدينة ماريبور.
ويأتي المعسكر الاتفاقي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد والذي ينطلق يوم الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.
وقد أعلنت إدارة نادي القادسية عن إتمام التوقيع مع المهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً.
الاتفاق يحط الرحال في "سلوفينيا".. والقادسية يستعير مهاجم الشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
حطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رحالها في مدينة ماريبور السلوفينية؛ وذلك استعداداً لخوض معسكر إعدادي مكثف يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.
ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت سلوفينيا على ملاعب “البلاي جرين” في مدينة ماريبور.
ويأتي المعسكر الاتفاقي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد والذي ينطلق يوم الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.
وقد أعلنت إدارة نادي القادسية عن إتمام التوقيع مع المهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:59 AM
حطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رحالها في مدينة ماريبور السلوفينية؛ وذلك استعداداً لخوض معسكر إعدادي مكثف يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.
ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت سلوفينيا على ملاعب “البلاي جرين” في مدينة ماريبور.
ويأتي المعسكر الاتفاقي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد والذي ينطلق يوم الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.
وقد أعلنت إدارة نادي القادسية عن إتمام التوقيع مع المهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً.
، الاتفاق يحط الرحال في "سلوفينيا".. والقادسية يستعير مهاجم الشباب ،
المصدر : الخليج 365
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