محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها على انتقال محترفها البرازيلي جوناثان بينيتس لنادي الفجيرة الإماراتي.

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مقدمة الشكر والتقدير لنادي الفجيرة ولوكيل اللاعب جراح الظفيري على تعاملهم المثالي. وانتقل جوناثان مطلع الموسم الماضي لنادي التعاون، قادمًا من نادي الباطن. في المقابل، أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب محمد السهلي لمدة ثلاث سنوات. وتم التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من نادي القيصومة. منطقة المرفقات

التعاون يوافق على انتقال "جوناثان" للفجيرة .. والرائد يتعاقد مع السهلي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16 أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها على انتقال محترفها البرازيلي جوناثان بينيتس لنادي الفجيرة الإماراتي.

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مقدمة الشكر والتقدير لنادي الفجيرة ولوكيل اللاعب جراح الظفيري على تعاملهم المثالي. وانتقل جوناثان مطلع الموسم الماضي لنادي التعاون، قادمًا من نادي الباطن. في المقابل، أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب محمد السهلي لمدة ثلاث سنوات. Advertisements وتم التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من نادي القيصومة. منطقة المرفقات

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 12:46 AM أعلنت إدارة نادي التعاون موافقتها على انتقال محترفها البرازيلي جوناثان بينيتس لنادي الفجيرة الإماراتي.

وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب مع ناديه الجديد، مقدمة الشكر والتقدير لنادي الفجيرة ولوكيل اللاعب جراح الظفيري على تعاملهم المثالي. وانتقل جوناثان مطلع الموسم الماضي لنادي التعاون، قادمًا من نادي الباطن. في المقابل، أنهت إدارة نادي الرائد إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب محمد السهلي لمدة ثلاث سنوات. وتم التعاقد مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من نادي القيصومة. منطقة المرفقات

، التعاون يوافق على انتقال "جوناثان" للفجيرة .. والرائد يتعاقد مع السهلي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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