، "العساف" يلتقي 3 رؤساء وزراء لبنانيين أسبقين والسفير السويسري بالسعودية ،

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التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الاثنين رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام).
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتشديد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.
واستقبل "العساف" في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم سفير سويسرا لدى السعودية أندريه شالر. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
"العساف" يلتقي 3 رؤساء وزراء لبنانيين أسبقين والسفير السويسري بالسعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الاثنين رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام).
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتشديد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.
واستقبل "العساف" في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم سفير سويسرا لدى السعودية أندريه شالر. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:32 AM
استعرض العلاقات المشتركة.. وأكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره
التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أمس الاثنين رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام).
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتشديد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
حضر اللقاء المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري.
واستقبل "العساف" في فرع وزارة الخارجية بجدة اليوم سفير سويسرا لدى السعودية أندريه شالر. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
، "العساف" يلتقي 3 رؤساء وزراء لبنانيين أسبقين والسفير السويسري بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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