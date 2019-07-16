محمد بن مسعود - الدمام - انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام. ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي. "القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16 انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام. ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي. Advertisements 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 12:30 AM انضم الزميل سعد بن سالم القحطاني إلى فريق الهيئة العامة للصناعات العسكرية ليشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام. ويحظى "القحطاني" بخبرة واسعة لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والإعلام في عدة جهات حكومية، كان آخرها وزارة الإعلام حيث عُين مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي. ، "القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القحطاني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بـ" الصناعات العسكرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.